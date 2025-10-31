Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
31 октября 2025 / 14:05
31 октября 2025 / 13:48
30 октября 2025 / 16:26
Экономика
Си Цзиньпин заявил, что Китай готов освободить от пошлин все товары из стран Африки
31 октября 2025 / 10:59
Си Цзиньпин заявил, что Китай готов освободить от пошлин все товары из стран Африки
© AP Photo/ Ng Han Guan/ТАСС

Китай готов полностью освободить от пошлин все товары из стран Африки, поддерживающих с Пекином дипломатические отношения. С таким заявлением выступил председатель Си Цзиньпин в ходе 32-й неформальной встречи руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

"Мы готовы предоставить 100-процентную беспошлинную льготу по всем тарифным позициям странам Африки, установившим с Китаем дипломатические отношения", - указал он.

Си Цзиньпин отметил, что КНР уже полностью освободила от пошлин импорт из наименее развитых стран, установивших с Пекином официальные отношения. Китай готов к подписанию соглашений о всеобъемлющем экономическом партнерстве ради всеобщего развития, добавил он.

Глава КНР также подчеркнул, что его страна продолжит содействовать толерантному устойчивому росту, будет "придерживаться философии, ориентированной на человека", сосредоточится на устранении дисбаланса в развитии, будет способствовать экономической глобализации. 

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая со странами Африки по итогам прошлого года вырос на 4,8%, составив $259,56 млрд. В том числе экспорт Пекина увеличился на 3,5%, до $178,76 млрд, импорт из африканских государств повысился на 6,9%, до $116,8 млрд. 

