Си Цзиньпин заявил, что Китай готов освободить от пошлин все товары из стран Африки

Китай готов полностью освободить от пошлин все товары из стран Африки, поддерживающих с Пекином дипломатические отношения. С таким заявлением выступил председатель Си Цзиньпин в ходе 32-й неформальной встречи руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

"Мы готовы предоставить 100-процентную беспошлинную льготу по всем тарифным позициям странам Африки, установившим с Китаем дипломатические отношения", - указал он.

Си Цзиньпин отметил, что КНР уже полностью освободила от пошлин импорт из наименее развитых стран, установивших с Пекином официальные отношения. Китай готов к подписанию соглашений о всеобъемлющем экономическом партнерстве ради всеобщего развития, добавил он.

Глава КНР также подчеркнул, что его страна продолжит содействовать толерантному устойчивому росту, будет "придерживаться философии, ориентированной на человека", сосредоточится на устранении дисбаланса в развитии, будет способствовать экономической глобализации.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая со странами Африки по итогам прошлого года вырос на 4,8%, составив $259,56 млрд. В том числе экспорт Пекина увеличился на 3,5%, до $178,76 млрд, импорт из африканских государств повысился на 6,9%, до $116,8 млрд.