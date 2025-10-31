Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Энергетический диалог / Торговые войны
Экономика
Трамп не стал уговаривать КНР и Японию отказаться от российских углеводородов
Однако президент США активно продвигал проекты освоения газа на Аляске
31 октября 2025 / 12:50
Трамп не стал уговаривать КНР и Японию отказаться от российских углеводородов

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Президент США Дональд Трамп завершил свое пятидневное турне в страны Азии, в ходе которого он был устремлен собрать большой пул «прорывных» экономических/энергетических соглашений и сделок с торговыми партнерами.

«Маршрут» Трампа включал Малайзию (саммит АСЕАН), Японию и Южную Корею (саммит АТЭС). Завершилась рабочая поездка его личной встречей с лидером КНР Си Цзиньпином — шансом для лидеров двух крупнейших экономик мира урегулировать затяжные споры вокруг тарифов и экспортного контроля.

Переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа, как и намечалось, состоялись 30 октября в южнокорейском Пусане и продлились примерно полтора часа. Центральное телевидение Китая сообщило, что в начале переговоров Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений США и Китая, отметив, что американские и китайские переговорщики достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий.

О том, что позиция Вашингтона и Пекина сближена по торговой сделке, заявил и Трамп, подчеркнув, что сторонам удалось прийти к тарифному консенсусу. Предполагается, что Вашингтон немедленно возобновит поставки сои в КНР, а также снизит пошлины на импорт из Китая с 57% до 47%.

Прежде Трамп обещал ввести 100-процентные тарифы для КНР. Предполагалось, что они вступят в силу с 1 ноября. Но после переговоров от такого решения Белый дом отказался. Китай же в ответ теперь снимет ограничения на экспорт редкоземельных элементов  в США — «беспрепятственный» режим вводится на один год.

Итак, между Пектином и Вашингтоном достигнуто торговое перемирие. До заключения «комплексной» тарифной сделки еще далеко, и впереди — новые раунды (вроде как в канве объявленного принципиального согласия двух лидеров) по выходу на ее финализацию.

Кроме того, Трамп по итогам переговоров с Цзиньпином объявил, что Поднебесная готова начать закупки американских энергоносителей. Он добавил, что Китай и США рассмотрят возможность заключения сделку по закупкам нефти и газа с Аляски. «Китай также согласился начать процесс закупок американских энергоносителей,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth. — На самом деле, может состояться очень масштабная сделка, связанная с покупкой нефти и газа у великого штата Аляска».

Американский лидер сообщил, что ответственные за энергетику команды США и Китая вскоре проведут встречу, «чтобы выяснить, можно ли заключить такое энергетическое соглашение».

В целом Трамп остался доволен встречей с Цзиньпином, назвал ее блестящей. И в своем «хайповом» стиле заключил, что договоренности, к которым стороны пришли во время переговоров, «обеспечат процветание и безопасность миллионам американцев».

Понятно, что Трамп в ходе турне был предельно активен на энергетическом треке, следуя взятому им пропагандистскому курсу на расширение/продвижение национального экспорта энергоносителей.

Симптоматично, что тема же на предмет отказа закупок КНР от российской нефти (попыток Вашингтона побудить Пекин к такому сценарию), на встрече лидеров КНР и США, судя по публичным комментариям самого Трампа, вроде как не обсуждалась. А все ограничилось «смежным» абстрактом — запуском «перспективного» диалога по закупке Поднебесной энергоресурсов с Аляски.

В свою очередь итоги «посещения» Токио Трамп не увенчал контекстным «хайпом» в соцсети. Согласно данным деловой газеты Nikkei, Санаэ Такаити, избранная на прошлой неделе первой женщиной-премьер-министром Японии, пояснила американскому лидеру, что отказ Японии от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) «может только порадовать Китай».

В последние годы Япония несколько увеличила импорт СПГ из США для диверсификации поставок. Министр промышленности Японии отметил, что замена этого газа будет дорогостоящей и приведет к увеличению цен на электроэнергию. Как известно, российские поставки составляют около 9% от общего объема импорта СПГ в Японии, а японские компании Mitsui и Mitsubishi владеют долями в российском СПГ-проекте  «Сахалин 2».

Что касается нефти, то ее Япония импортирует из РФ в незначительном объеме — менее 1% в общем портфеле поставок в страну. Основные же потоки «черного золота» поступают из стран Ближнего Востока.

Зато Трамп громко заявил об энергетическом «подвиге» по итогам визита в Южную Корею. «Они согласились покупать нашу нефть и газ в огромных объемах», — написал он в соцсети Truth Соц. сети. 29 октября в городе Кёнчжу прошли переговоры президента США Дональда Трампа и президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна.

При этом у США, в перспективе даже до 2030 года могут быть проблемы с наращиванием экспорта СПГ; и одна из причин — ожидаемый сильный рост внутреннего спроса. Не говоря уже о проблеме с запуском новых производств по сжижению газа в стране из-за инвестиционных и конъюнктурных рисков.    

Согласно среднесрочному прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа на период до 2030 года, годовой спрос на газ для питания центров обработки данных (ЦОД) в США к 2030 году может вырасти на 20 млрд кубометров. «США уже являются крупнейшим в мире потребителем электроэнергии для центров обработки данных, и ожидается, что спрос на электроэнергию в этом сегменте вырастет примерно на 250 ТВт•ч в период с 2024 по 2030 год. Учитывая, что в настоящее время чуть более 40% электроэнергии для ЦОД вырабатывается на природном газе, этот рост может привести к увеличению годового спроса на газ почти на 20 млрд куб. м к 2030 году», - сказано в отчете.

«Газпром» также отмечает в корпоративном докладе, что внутренний спрос на природный газ в США конкурирует с экспортом, и ситуация может привести к «существенно более высокой стоимости» продукции для покупателей. «Это обусловлено ограниченностью ресурсной базы и растущей конкуренцией за сырьевой газ между американскими внутренними потребителями и экспортерами СПГ», — поясняется в документе для Совета директоров ПАО.

Тем временем турне Трампа в азиатские государства уже получает первые оценки из самого Вашингтона. В своем выступлении 29 октября лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер назвал поездку Трампа в азиатские государства «полным провалом». Шумер посетовал на то, что, по его мнению, в «путешествии» президент ничего не делает, пока в его собственной стране работа правительства парализована в связи с шатдауном. В ответ на критику Трамп написал в Truth Соц. сети, что он «усердно трудился 24/7 и заработал триллионы долларов». А само заявление Шумера он назвал «почти изменой».

 

 

 

