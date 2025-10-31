Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 октября 2025 / 14:25
КОТИРОВКИ
USD
31/10
80.5037
EUR
31/10
93.3894
Новости часа
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Москва
31 октября 2025 / 14:25
Котировки
USD
31/10
80.5037
0.0000
EUR
31/10
93.3894
0.0000
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
31 октября 2025 / 13:48
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
30 октября 2025 / 16:26
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Мишустин начал поздравлять сограждан с Днем народного единства
31 октября 2025 / 11:20
Мишустин начал поздравлять сограждан с Днем народного единства
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал поздравлять своих сограждан с наступающим Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. Так, от лица главы правительства начали рассылать бумажные открытки, подписанные лично Мишустиным.

Как отмечает агентство ТАСС, на обложке поздравления изображен Дом правительства РФ, а по нижнему контуру - надпись "4 ноября" и "С Днем народного единства!".

"4 ноября мы отдаем дань уважения героям, одержавшим победу в 1612 году. Тем, кто положил конец Смутному времени, отстоял независимость Родины, внес вклад в укрепление российской государственности", - указал Мишустин.

Он также обратил внимание, что нынешние многовековые традиции патриотизма, гражданской ответственности, любви к Отечеству объединяют народы России вокруг общих целей и задач, помогают противостоять внешним угрозам, являются основой развития и благополучия страны. 

Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:16
ФОМ: о доверии Путину заявили 77% опрошенных россиян
12:59
Число жертв "ангарского маньяка" возросло до 91
12:43
Мэр Нагасаки: Трамп недостоин Нобелевской премии при возвращении США к ядерным испытаниям
12:30
Более 60% россиян не будут отмечать Хеллоуин в 2025 году
12:15
МО РФ: запрет Киева на въезд в "котлы" ВСУ подтверждает катастрофичность ситуации
11:59
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
11:42
Kyiv Post: США намерены отозвать часть войск из Болгарии, Венгрии и Словакии
11:20
Мишустин начал поздравлять сограждан с Днем народного единства
10:59
Си Цзиньпин заявил, что Китай готов освободить от пошлин все товары из стран Африки
10:38
Галузин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения