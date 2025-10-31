Мишустин начал поздравлять сограждан с Днем народного единства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал поздравлять своих сограждан с наступающим Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. Так, от лица главы правительства начали рассылать бумажные открытки, подписанные лично Мишустиным.

Как отмечает агентство ТАСС, на обложке поздравления изображен Дом правительства РФ, а по нижнему контуру - надпись "4 ноября" и "С Днем народного единства!".

"4 ноября мы отдаем дань уважения героям, одержавшим победу в 1612 году. Тем, кто положил конец Смутному времени, отстоял независимость Родины, внес вклад в укрепление российской государственности", - указал Мишустин.

Он также обратил внимание, что нынешние многовековые традиции патриотизма, гражданской ответственности, любви к Отечеству объединяют народы России вокруг общих целей и задач, помогают противостоять внешним угрозам, являются основой развития и благополучия страны.