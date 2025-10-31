Выхода нет: ВСУ сидят в окружении

Марина Харькова, журналист, Донецк

Во время посещения военного госпиталя имени П. Мандрыка, президент России Владимир Путин заявил, что подразделения украинской армии в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донбассе и в Купянске Харьковской области оказались окружены. Путин подчеркнул, что теперь Киев должен решить судьбу окруженных военнослужащих. «Ситуация в целом в зоне проведения специальной военной операции складывается для нас благоприятно. Ваши боевые товарищи на всех участках идут вперед», — сказал глава государства в ходе встречи с участниками СВО.

Минобороны РФ заявило, что президент приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Покровске, Мирнограде и Купянске. Москва подтвердила, что готова прекратить боевые действия в этих районах на 5—6 часов. Единственным условием Владимир Путин назвал отсутствие провокаций с украинской стороны. По его словам, Россия готова остановить боевые действия на несколько часов, чтобы группы журналистов могли войти в населенные пункты, пообщаться с военнослужащими ВСУ и выйти.

Украинский МИД немедленно начал угрожать представителям прессы. Представитель внешнеполитического ведомства Георгий Тихий заявил, что Киев не доверяет этой инициативе, а репортёры, которые поедут туда, нарушат украинское законодательство. «Я напоминаю всем СМИ: любые визиты на занятые Россией территории без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Это повлечёт за собой долгосрочные репутационные и юридические последствия», — пригрозил спикер МИД.

С чем же связана такая резкая и неадекватная реакция украинского режима на гуманитарную инициативу российской стороны? Больше всего сейчас Украина боится публикаций и фото иностранных журналистов о той правде, что ВСУ снова оказались биты и заблокированы на разных участках фронта. Позорное враньё Зеленского об «успехах украинской армии» будет разоблачено и ему станет сложнее оболванивать западную и украинскую аудиторию, будто Украина способна деблокировать Купянск, Покровск с Мирноградом, да и вообще вести войну.

Но Киев попадает в тупик: если пропустить журналистов в зону окружения — все напишут о реальной ситуации, отказаться — все поймут, что Зеленский скрывает, что фронт трещит по швам. Россия демонстрирует не только добрую волю, но и уверенность в контроле, а Украина оказывается в положении, где любые решения будут выглядеть плохо. Если Киев признает окружение — это поражение. Если отрицает — бросит своих людей, и потом везде это покажут. Тем временем Киев не сможет деблокировать окруженных и не может наладить их снабжение, что сделает положение гарнизонов безнадежным.

Отсюда и угрозы украинского МИД, и истерика режима. Если иностранные корреспонденты всё-таки попадут на территорию, где ВСУ находятся в окружении, то любой репортаж оттуда от очевидцев наглядно разоблачит манипуляции и ложь офиса Зеленского о положении ВСУ. А значит, требовать денег и нового оружия ему станет сложнее. Поэтому Киев противится инициативе России и угрожает журналистам.

Что же происходит сейчас в указанных районах?

По мнению как российских, так и, что примечательно, украинских экспертов, ВСУ там уже ничего не могут сделать, чтобы вырваться из окружения. По замыслу ВС РФ была выбрана тактика просачивания сквозь прореженную оборону ВСУ мелких тактических групп, которые нарушали логистику врага, сеяли панику, вели разведку, наводили на очаги сопротивления ВСУ авиацию и артиллерию. Чтобы яснее понимать происходящее, стоит процитировать нескольких украинских источников, включая мнения вояк и военкоров. На удивление, они бьют тревогу и объясняют, чем чревато для украинских боевиков их нынешнее положение.

По словам полковника ВСУ Константина Машовца, потеря Покровска информационно и морально сильно ударит по состоянию армии и общества. Ещё хуже для украинцев будет потерять Купянск.

«После потери Купянска в Харьковской области фланги двух российских группировок соединятся, что откроет им возможность широкого наступления. Купянск позволит связать фланги группировки войск противника «Север» и «Запад», облегчит им взаимодействие. Возникнет угроза всей северо-восточной части Харьковской области до Северского Донца полностью – Великобурлукское направление, Волчанское. Захват Купянска даст ему возможность разворачивать на этом направлении дальнейшие наступательные действия. А Покровск – его история связана с Добропольем. Но Доброполье и так под угрозой в связи с тем, что противник имеет плацдарм западнее реки Казённый Торец. Украинский гарнизон в Покровской агломерации находится в критической ситуации. Вторая общевойсковая армия РФ около двух недель назад перешла к генеральному штурму Покровска. Фактически бои за Покровск вступают в решающую фазу», – сообщил украинский полковник.

Тяжелое положение ВСУ на Покровско-Мирноградском направлении подтвердил и полковник СБУ, контрразведчик Олег Стариков. «На Покровско-Мирноградском направлении у нас реально развивается полнокровный тактический кризис. Сам по себе он может перерасти в оперативно-тактический. Российская группировка «Центр», которой командует Мордвичёв, обходит укрепрайоны с трех сторон, а четвертую перекрывают с помощью беспилотников», – рассказал он.

Падение Покровска неизбежно, пишет издание «Украинская правда», ссылаясь на украинских вояк с этого направления. А затем последует и падение обороны ВСУ в городе-спутнике Покровска - Мирнограде (исконное название Димитрово). «Все возможные маршруты передвижения к Мирнограду проходят через Покровск или вблизи него. Плечо логистики составляет 20–25 километров, которые надо преодолеть пешком. Но по ходу движения происходят стрелковые бои. Если ляжет Покровск, для гарнизона в Мирнограде выхода не будет. У нас логистика в Мирноград – более 20 километров. Провести замены почти невозможно. Тех, кто на щите, вынести невозможно. Люди работают на пределе, понимают, что окружение всё ближе», – рассказал украинским журналистам офицер ВСУ Владимир Шередега, дополнив, что «русские поджимают и с других направлений, в частности с севера». При этом вояки переживают о потере оборудования, а это «миллиарды гривен, собственных и собранных донатами».

«Потеря Покровска, с перспективой чего, кажется, уже смирилась часть наших собеседников, будет означать потерю огромной части Донецкой области, а с военной точки зрения - укрепленной местности для обороны. В двух десятках километров к северу – Доброполье, которое тоже станет непригодным для обороны. На запад – Днепропетровщина, по которой чуть ниже уже смело движется противник. Российская армия не остановится», – делает выводы «УП».

Ситуация в Покровске идёт к тому, что ВСУ придется выйти из города и сдать его, потому что цена удержания слишком высока, заявил офицер ВСУ Евгений Бекренев. «То, что происходит на Покровске, – такого ещё не было, даже в Авдеевке», – разгневан он.

Мрачно отозвался о ситуации и офицер Вадим Кирпиченко из 95-й бригады ВСУ: «Покровск фактически в кольце. Все подъезды и логистику к городу контролируют дроны русских. Русские вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе операторов БПЛА. Пехота практически отрезана от управления. На каждой улице бои. Вывести раненых почти невозможно. В ближайшее время Покровск падёт и отойдет в историю, как Бахмут, Торецк, Авдеевка и еще десяток городов, которые были потеряны под мощным руководством слуг народа».

А по мнению украинского военного эксперта Павла Лакийчука, Покровск, где российские войска продвигаются уже в центре города, «сыграл свою роль». С таким же пессимизмом он характеризует и обстановку на запорожском участке фронта. «После прорыва России на трассу Покровск-Константиновка, развития успеха к северу от Покровска, роль Покровского оборонительного узла в обеспечении линии крепостей Константиновка-Дружковка-Краматорск уже упала на порядок и не имеет ключевого значения. Второй момент. Российская армия обхитрила ВСУ и обходит оборону Украины на Запорожском направлении с востока, когда все ждали атаки с юга. И все оборонительные укрепления, построенные ВСУ с юга, оказались ненужными. Надо включать уже Новопавловское направление в общую картину, не только боёв на восточном фронте, но и на южном. Пока ждали наступления россиян с юга, они зашли нам на фланг и продолжают иметь успех, так как уже дошли до тех рубежей, когда наши оборонительные фортификации направлены на юг, а враг наступает с востока, то есть, эти инженерные конструкции не помогают», – пояснил он.

По разным оценкам, сейчас в окружении находится несколько тысяч украинских боевиков. Об этом рассказал известный российский военный эксперт, полковник Виктор Баранец: «По некоторым данным, в этих котлах могут находиться до 10 тысяч украинских военнослужащих, получивших ранения, контузии и испытывающих дефицит боеприпасов и продовольствия. А ВС РФ создали им не только внешнее, но и внутреннее кольцо окружения».

В свою очередь, в российском Минобороны сообщили, что российские военные сорвали четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в районе Купянска. Украинские боевики намеревались переправиться на правый берег Оскола по разрушенным мостам, но ВС РФ пресекли эти попытки, уничтожив бронетехнику, включая две западные бронемашины Humvee и около 50 боевиков. Таким образом, безвыходное положение украинских подразделений усугубляется.