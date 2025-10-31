Kyiv Post: США намерены отозвать часть войск из Болгарии, Венгрии и Словакии

Соединенные Штаты намерены сократить число своих военнослужащих, размещенных в Болгарии, Венгрии и Словакии, в середине декабря текущего года. Об этом пишет украинское издание Kyiv Post, ссылаясь на источники в странах НАТО.

Как отмечается, сокращение будет "умеренным". В 2026 году ограничение численности американских военных в Восточной Европе может продолжиться. По словам собеседников издания, в Вашингтоне считают, что европейские армии в состоянии сами обеспечить свою защиту, особенно после наращивания военных расходов в рамках обязательств НАТО.

Kyiv Post не уточняет, сколько именно американских военных будет выведено из стран Восточной Европы, а сколько сохранит присутствие в регионе.

Некоторое время назад Министерство национальной обороны Румынии заявило о сокращении контингента США на территории страны с 1,7 тыс. до примерно 1 тыс. военнослужащих. Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну заявил, что США сокращают численность своих войск в Европе, поскольку желают сосредоточить больше внимания на Индо-Тихоокеанском регионе.