Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 31 октября отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,17% и торговались на уровне 2 553,04 пункта и 999,04 пункта соответственно. Курс юаня прибавлял 3,9 коп. и находился на отметке в 11,333 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 549,13 (-0,33%), индекс РТС составлял 997,51 пункта (-0,33%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил рост и составлял 11,357 руб. (+6,3 коп.).