МО РФ: запрет Киева на въезд в "котлы" ВСУ подтверждает катастрофичность ситуации

Запрет киевских властей попасть СМИ к военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) в "котлах" свидетельствует о катастрофичности ситуации. На это обратил внимание официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого о запрете иностранным и украинским журналистам пытаться попасть через освобожденную РФ территорию к находящимся в "котлах" украинским военным.

Конашенков отметил, что подобный отказ демонстрирует, насколько критическая ситуация "для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске".