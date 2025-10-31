Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
31 октября 2025 / 13:48
30 октября 2025 / 16:26
Безопасность
МО РФ: запрет Киева на въезд в "котлы" ВСУ подтверждает катастрофичность ситуации
31 октября 2025 / 12:15
© Kostiantyn Liberov/ Libkos/ Getty Images/ТАСС
Запрет киевских властей попасть СМИ к военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) в "котлах" свидетельствует о катастрофичности ситуации. На это обратил внимание официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.
Так он прокомментировал заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого о запрете иностранным и украинским журналистам пытаться попасть через освобожденную РФ территорию к находящимся в "котлах" украинским военным.
Конашенков отметил, что подобный отказ демонстрирует, насколько критическая ситуация "для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске".