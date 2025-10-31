Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной состоявшуюся в Пусане (Республика Корея) встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, заявив, что было принято очень много важных решений.

"Это была замечательная встреча, он великий лидер очень сильной страны", - сказал Трамп, беседуя с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета. Американский лидер добавил, "что много важных решений было принято" на встрече.

Трамп дал своим переговорам с Си Цзиньпином наивысшую оценку. "Мы собираемся опубликовать заявление по некоторым деталям [переговоров], но полагаю, что в целом по шкале от 0 до 10, где 10 - это наилучшая оценка, я бы сказал, что эта встреча была на 12", - указал глава Белого дома.

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа состоялись в Пусане, они продлились 1 час 40 минут. В начале встречи Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений. Он также отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий.

Востоковед, профессор РУДН Юрий Тавровский отмечает, что «если оценивать результаты переговоров Трампа и Си Цзиньпина, то Китай, пожалуй, впервые на равных разговаривал с Америкой. Во время предыдущих встреч и саммитов Си Цзиньпина с Трампом, все-таки Китай немного, но прогибался. Сейчас разговор шел на равных, и это большое достижение Китая за минувшие годы и большое достижение лично Си Цзиньпина. А у США позиции не такие прочные, как были раньше, в том числе и во внутренней политике, поэтому главный итог встречи – это выход на равенство».

По словам эксперта, «вопрос Украины обсуждался. Но вряд ли Китай будет оказывать давление на Россию в угоду Америке, а Америка вряд ли будет использовать китайскую карту в своей позиции по Украине».