Более 60% россиян не будут отмечать Хеллоуин в 2025 году

Большинство (61%) опрошенных жителей России не планируют праздновать Хеллоуин в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные исследования платежного сервиса "Апельсин", сообщает ТАСС.

Как отмечается, "61% россиян не планируют отмечать Хеллоуин, а остальные намерены устроить праздник дома и отправиться на тематические вечеринки и ивенты". При этом со значением Хеллоуина знакомо 85% респондентов.

Согласно результатам исследования, 43% жителей страны в этом году решили воздержаться от покупок тематических изделий. Треть (33%) опрошенных планируют покупать товары к Хеллоуину на маркетплейсах, 18% выбирают сезонные стенды в продуктовых гипермаркетах. Наименее востребованными оказались специализированные магазины с праздничной продукцией (4%) и handmade-заказы (2%).

Вместе с тем почти каждый третий россиянин делает хотя бы одну тематическую покупку к Хеллоуину. Среди популярных товаров лидируют тыквы (26%), тематические сладости (21%) и декор (20%). Реже выбирают посуду в хеллоуин-стиле (18%), а костюмы и аксессуары приобретают только 15%. При этом почти четверть респондентов покупают тыквы для декора, и лишь 19% потом используют их в готовке.

По данным сервиса, 42% россиян готовы потратить на подготовку к Хеллоуину до 5 тыс. рублей. Еще 7% планируют расходы до 10 тыс. рублей, а свыше этой суммы выделят лишь 3% участников опроса.