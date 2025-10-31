Мэр Нагасаки: Трамп недостоин Нобелевской премии при возвращении США к ядерным испытаниям

Президент США Дональд Трамп не будет достоин Нобелевской премии мира, если вернется к проведению ядерных испытаний. Такое мнение выразил Сиро Судзуки, мэр города Нагасаки, который в августе 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке.

"Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира. Думаю, необходимо принимать соответствующее решение, проанализировав его действия. Однако как житель города, подвергшегося атомной бомбардировке, я думаю, что если испытания ядерного оружия немедленно начнутся, то он не был бы достоин Нобелевской премии мира", - заявил Сиро Судзуки в ходе пресс-конференции.

Некоторое время назад один из руководителей японской ассоциации "Нихон хиданкё", которая объединяет людей, переживших американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Сатоси Танака отметил, что "потерял дар речи" после слов Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия.

Ранее президент США сообщил, что дал поручение Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Он не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

Япония - единственная страна в истории человечества, пострадавшая от боевого применения ядерного оружия. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были произведены Вооруженными силами США в конце Второй мировой войны - их целью было заявлено ускорение капитуляции Японской империи. США до сих пор не признают своей моральной ответственности, аргументируя такие действия "военной необходимостью".