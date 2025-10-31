Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение

Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает уместным возобновление Соединенными Штатами ядерных испытаний.

"Это связано с другими. Кажется, что они все проводят ядерные испытания. У нас больше ядерного оружия, чем у кого бы то ни было, мы не проводим испытания, - сказал он, беседуя с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета. - Мы приостановили это много лет назад, но в условиях, когда все проводят испытания, я полагаю, что будет уместным нам тоже это делать".

Трамп добавил, что о месте и времени ядерных испытаний будет объявлено позднее, отметив, что у США "есть испытательные полигоны".

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов полагает, что «это и спорадическая реакция США на заявления России о новых типах стратегических вооружений, и в то же время заранее подготовленная позиция Трампа. В США достаточно давно правые в республиканской партии добивались активизации работ в этой сфере. Мы знаем, что они блокировали ратификацию США Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, и сейчас, безусловно, стремление продемонстрировать ядерные мускулы никуда не исчезло. Кроме того, сейчас с учетом нарастающей напряженности в отношениях США с Китаем, несмотря на все доброжелательные жесты на встрече Трампа и Си Цзиньпина, и в условиях российской активизации на этом направлении Трамп двигается в соответствующую сторону. Но другое дело, что из его заявления следует, что он толкует проведение ядерных испытаний, как некий шаг в направлении дальнейшей нуклеаризации России. Но это неверная трактовка, как уже заметил Дмитрий Песков. Более того, действия России носят оборонительный характер, и они не противоречат букве того же Всеобъемлющего договора о запрете ядерных испытаний, притом, что мы не связаны действием этого Договора».

Эксперт подчеркнул, что «испытания ядерного оружия США окажут дестабилизирующее влияние на безопасность в мире. Это может привести к коллапсу всей системы контроля над вооружениями. Ведь за исключением КНДР ни одна страна не проводила ядерных испытаний, и совместными усилиями удавалось поддерживать консенсус относительно того, что ядерные испытания не нужны. Более того, они представляют серьезную угрозу международной экологической безопасности. Поэтому в целом они являются рудиментом «холодной войны». Но если Трамп будет следовать по этому пути, то, разумеется, Россия вынуждена будет тоже рассматривать подобные варианты. И не только Россия. Поэтому он может открыть ящик Пандоры, и тогда необходимо будет заново практически с нуля создавать систему контроля над вооружениями. Ведь от нее практически ничего не осталось, но это может привести к эрозии ДНЯО - последнего краеугольного камня этой системы».