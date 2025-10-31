В суд передано дело об убийстве двух женщин маньяком из Ангарска Михаилом Попковым, возбужденное в 2008 году. Об этом со ссылкой на следственное управление СК РФ по Иркутской области сообщает ТАСС.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Попкова, возбужденного в 2008 году по факту обнаружения тел двух женщин. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Попков вину в инкриминируемом деянии признал полностью. В настоящее время 61-летний обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, всего на счету Попкова 91 убийство и три покушения на убийство.

По информации прокуратуры Иркутской области, в августе 2008 года Попков, возвращаясь в Ангарск на автомобиле встретил двух незнакомых молодых женщин. "В ходе беседы, применяя физическую силу и преодолевая сопротивление одной из потерпевших, отошедшей в лесной массив, накинул ей на шею веревку и сдавливал пока она не перестала подавать признаки жизни. Вернувшись к автомашине, в салоне которой сидела вторая потерпевшая, позвал ее в лесной массив под предлогом оказания помощи подруге. После чего аналогичным способом задушил женщину и покинул место происшествия", - указали в ведомстве.

Ранее Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы за серийные убийства, совершенные в 1990-2010 гг. Преступления он совершал на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах. Работая в дежурной части ОВД по Центральному району Ангарска, высматривал своих жертв на ночных улицах, предлагая подвезти. Тела женщин с признаками сексуального насилия находили в пригородных лесах, на обочинах дорог и на кладбищах.