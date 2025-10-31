ФОМ: о доверии Путину заявили 77% опрошенных россиян

Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
© Владимир Гердо/ТАСС
Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 77%, по мнению 79% опрошенных россиян, глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 24 по 26 октября среди 1,5 тыс. жителей страны.
Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 53% респондентов (плюс 1 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 54% сограждан (минус 2 п.п.).
Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 42%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 10%, "Справедливой России" - 3%, "Новых людей" - 4%.