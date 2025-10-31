Шнуров предложил ввести изучение нот в школах наравне с азбукой

Школьники должны получать базовые знания нотной грамоты наравне с изучением алфавита. Соответствующую точку зрения высказал лидер рок-группы "Ленинград", российский певец Сергей Шнуров в интервью ТАСС.

"Я бы предложил не песни включать для изучения в школах, а включить нотное образование. К примеру, если бы речь шла о музыкальной школе, где действительно изучают нотную основу - как устроена песня, как она сыграна - я бы сказал: необходимо включать в программу изучение любых песен, поскольку их можно разобрать с любой стороны", - указал он.

Музыкант отметил, что в общеобразовательных школах нет качественной музыкальной базы, что делает невозможным полноценное освоение песен. "Какие бы песни не включали в школьную программу, дети не знают, как их петь, так как у нас нет подробного нотного обучения, грамотность в этом направлении близится к нулю. Знание нот должно быть, как знание азбуки", - полагает он.