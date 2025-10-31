В Европе всех здравомыслящих людей называют "агентами Кремля". На это обратил внимание заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, выступая на пленарном заседании фестиваля "Народы России и СНГ: оберегая ценности, стремиться в будущее" фестиваля "Народы России и СНГ".

"В Европе часто называют правых консерваторов пророссийскими силами при том, что они не имеют к нам никакого отношения. Нас обвиняют в том, что мы их как-то поддерживаем. Это неправда. Но ведь эти политики видят реалии под тем же углом, что и мы. Получается, что это комплимент нам, раз агентами Кремля называют всех здравомыслящих людей и патриотов своих стран", - отметил он.

По словам парламентария, премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, как и многие "третируемые в ЕС силы", являются не "агентами Кремля", а именно патриотами своих стран.