Шойгу заявил, что все попытки победить Россию обречены на провал

Любые попытки победить Россию военным путем обречены на провал. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на открытии первого международного фестиваля "Народы России и СНГ".

"История России свидетельствует о том, что недруги с завидным упрямством предпринимали попытки разобщить нас, чтобы затем эксплуатировать и использовать в своих корыстных интересах. Но с нами это не прошло и не пройдет, история - тому подтверждение. Все попытки победить нас военной силой оказались провальными, так как за спиной армии стояло братство наших народов", - подчеркнул он.

Секретарь СБ РФ отметил, что сегодня "глобалисты навязчиво продавливают культ потребления, абсолютный индивидуализм, цинизм и жестокость". Вместо того, чтобы стремиться к развитию гармонии и совершенства, человек, зараженный этими идеями, "становится бездушным потребителем", и такого человека "легко подчинить и тем самым разрушить устои общества и превратить целое государство в регионы и колонии", указал он.

"После распада СССР мы подверглись именно такой ценностной агрессии, нацеленной на уничтожение нашей цивилизации. Последствия этого до сих пор не преодолены", - заявил Шойгу. По его словам, "духовный стержень нашего общества составляют одни и те же нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками на протяжении столетий". "Это важное историческое наследие, приверженность правде и справедливости, милосердие, любовь, крепкая семья и, безусловно, это преданность Родине", - акцентировал секретарь Совбеза.

"Эти ценности служат для нас фундаментом, лежат в основе нашей государственности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру и мировоззрение", - заключил он.