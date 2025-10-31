Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
USD
31/10
80.5037
EUR
31/10
93.3894
Российские ВС освободили Новоалександровку ВЦИОМ: свыше 40% россиян воспринимают иноагентов как предателей
USD
31/10
80.5037
0.0000
EUR
31/10
93.3894
0.0000
31 октября 2025 / 14:05
31 октября 2025 / 13:48
30 октября 2025 / 16:26
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Политика
Шойгу заявил, что все попытки победить Россию обречены на провал
31 октября 2025 / 13:58
Шойгу заявил, что все попытки победить Россию обречены на провал
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Любые попытки победить Россию военным путем обречены на провал. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на открытии первого международного фестиваля "Народы России и СНГ".

"История России свидетельствует о том, что недруги с завидным упрямством предпринимали попытки разобщить нас, чтобы затем эксплуатировать и использовать в своих корыстных интересах. Но с нами это не прошло и не пройдет, история - тому подтверждение. Все попытки победить нас военной силой оказались провальными, так как за спиной армии стояло братство наших народов", - подчеркнул он.

Секретарь СБ РФ отметил, что сегодня "глобалисты навязчиво продавливают культ потребления, абсолютный индивидуализм, цинизм и жестокость". Вместо того, чтобы стремиться к развитию гармонии и совершенства, человек, зараженный этими идеями, "становится бездушным потребителем", и такого человека "легко подчинить и тем самым разрушить устои общества и превратить целое государство в регионы и колонии", указал он.

"После распада СССР мы подверглись именно такой ценностной агрессии, нацеленной на уничтожение нашей цивилизации. Последствия этого до сих пор не преодолены", - заявил Шойгу. По его словам, "духовный стержень нашего общества составляют одни и те же нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками на протяжении столетий". "Это важное историческое наследие, приверженность правде и справедливости, милосердие, любовь, крепкая семья и, безусловно, это преданность Родине", - акцентировал секретарь Совбеза.

"Эти ценности служат для нас фундаментом, лежат в основе нашей государственности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру и мировоззрение", - заключил он.

