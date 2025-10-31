ВЦИОМ: свыше 40% россиян воспринимают иноагентов как предателей

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, понятие "иностранный агент" у 41% российских граждан вызывает ассоциации с образом врага и предателя, передает ТАСС.

Как отмечается, 75% сограждан знают или что-то слышали о законе об иноагентах, это на 5 п.п. больше, чем в 2022 году. Вместе с тем для 41% респондентов иноагент - это "враг и предатель".

В числе россиян, осведомленных о законодательном акте, 65% полагают, что присвоение статуса иноагента "скорее нужно", тогда как в 2022 году этого мнения придерживались 54%.

Кроме того, по данным опроса, у 30% участников исследования упоминание термина вызывает негативные эмоции. При этом в тройку самых узнаваемых иноагентов вошли Максим Галкин (28%; признан в РФ иноагентом), Андрей Макаревич (8%; признан в РФ иноагентом) и Моргенштерн (7%; признан в РФ иноагентом).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 3 октября текущего года среди 1 600 россиян старше 18 лет.