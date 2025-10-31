Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Безопасность
Российские ВС освободили Новоалександровку
31 октября 2025 / 14:28
© Александр Река/ ТАСС
Бойцы "Востока" освободили за минувшие сутки Новоалександровку в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что за прошедшую неделю российские ВС освободили семь населенных пунктов.
"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных действий освободили населенный пункт Садовое Харьковской области. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Новониколаевка, Красногорское, Привольное Запорожской области, Егоровка, Вишневое и Новоалександровка Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве.