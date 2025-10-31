Российские ВС освободили Новоалександровку

Бойцы "Востока" освободили за минувшие сутки Новоалександровку в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что за прошедшую неделю российские ВС освободили семь населенных пунктов.

"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных действий освободили населенный пункт Садовое Харьковской области. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Новониколаевка, Красногорское, Привольное Запорожской области, Егоровка, Вишневое и Новоалександровка Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве.