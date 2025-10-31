Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 октября 2025 / 15:57
Новости часа
Российские ВС освободили Новоалександровку ВЦИОМ: свыше 40% россиян воспринимают иноагентов как предателей
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
31 октября 2025 / 13:48
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
30 октября 2025 / 16:26
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Безопасность
Российские ВС освободили Новоалександровку
31 октября 2025 / 14:28
© Александр Река/ ТАСС

Бойцы "Востока" освободили за минувшие сутки Новоалександровку в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что за прошедшую неделю российские ВС освободили семь населенных пунктов. 

"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных действий освободили населенный пункт Садовое Харьковской области. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Новониколаевка, Красногорское, Привольное Запорожской области, Егоровка, Вишневое и Новоалександровка Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве.

Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
14:28
Российские ВС освободили Новоалександровку
14:14
ВЦИОМ: свыше 40% россиян воспринимают иноагентов как предателей
13:58
Шойгу заявил, что все попытки победить Россию обречены на провал
13:45
Косачев: в Евросоюзе всех здравомыслящих людей называют "агентами Кремля"
13:33
Шнуров предложил ввести изучение нот в школах наравне с азбукой
13:16
ФОМ: о доверии Путину заявили 77% опрошенных россиян
12:59
Число жертв "ангарского маньяка" возросло до 91
12:43
Мэр Нагасаки: Трамп недостоин Нобелевской премии при возвращении США к ядерным испытаниям
12:30
Более 60% россиян не будут отмечать Хеллоуин в 2025 году
12:15
МО РФ: запрет Киева на въезд в "котлы" ВСУ подтверждает катастрофичность ситуации
Все новости
