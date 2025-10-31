Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 октября 2025 / 17:28
КОТИРОВКИ
USD
31/10
80.5037
EUR
31/10
93.3894
Новости часа
Синоптик рассказал о сроках метеорологической зимы в Центральной России Ульянов: слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний требуют разъяснения
Москва
31 октября 2025 / 17:28
Котировки
USD
31/10
80.5037
0.0000
EUR
31/10
93.3894
0.0000
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
31 октября 2025 / 13:48
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
30 октября 2025 / 16:26
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Происшествия / Политика и религия
Общество
Аяз Шабутдинов получил семь лет колонии
31 октября 2025 / 14:45
Аяз Шабутдинов получил семь лет колонии
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор в виде 7 лет колонии блогеру и бизнес-коучу Аязу Шабутдинову и назначил штраф в размере 5 млн рублей по делу об особо крупном мошенничестве, передает ТАСС.

"Путем частичного сложения наказания окончательно назначить Шабутдинову 7 лет колонии общего режима со штрафом в 5 млн рублей", - следует из решения суда.

Ранее гособвинение просило суд назначить Шабутдинову восемь лет колонии общего режима со штрафом более 15 млн рублей.

Шабутдинов полностью признал вину и раскаялся. Сторона защиты считает, что запрошенные прокурором сроки чрезмерно суровы. 

По версии обвинения, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись. 

Согласно материалам следствия, в результате действий участников организованной группы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы - от 60 тыс. рублей до 12 млн рублей. Совокупный ущерб составил более 57 млн рублей. 

Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:15
Синоптик рассказал о сроках метеорологической зимы в Центральной России
15:59
Ульянов: слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний требуют разъяснения
15:45
ЛДПР предложила отказаться от сроков давности за сексуальные преступления против детей
15:30
Мунтяну представил программу и состав нового правительства Молдавии
15:14
Во Вьетнаме в результате наводнения погибли 14 человек
14:59
Лукашенко уверен, что Запад не сможет установить контроль над частью Украины или Белоруссии
14:45
Аяз Шабутдинов получил семь лет колонии
14:28
Российские ВС освободили Новоалександровку
14:14
ВЦИОМ: свыше 40% россиян воспринимают иноагентов как предателей
13:58
Шойгу заявил, что все попытки победить Россию обречены на провал
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения