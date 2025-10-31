Аяз Шабутдинов получил семь лет колонии

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор в виде 7 лет колонии блогеру и бизнес-коучу Аязу Шабутдинову и назначил штраф в размере 5 млн рублей по делу об особо крупном мошенничестве, передает ТАСС.

"Путем частичного сложения наказания окончательно назначить Шабутдинову 7 лет колонии общего режима со штрафом в 5 млн рублей", - следует из решения суда.

Ранее гособвинение просило суд назначить Шабутдинову восемь лет колонии общего режима со штрафом более 15 млн рублей.

Шабутдинов полностью признал вину и раскаялся. Сторона защиты считает, что запрошенные прокурором сроки чрезмерно суровы.

По версии обвинения, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись.

Согласно материалам следствия, в результате действий участников организованной группы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы - от 60 тыс. рублей до 12 млн рублей. Совокупный ущерб составил более 57 млн рублей.