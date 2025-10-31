Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность
Безопасность
Лукашенко уверен, что Запад не сможет установить контроль над частью Украины или Белоруссии
31 октября 2025 / 14:59
Лукашенко уверен, что Запад не сможет установить контроль над частью Украины или Белоруссии

31 октября 2025 / 14:59
© Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

Глава белорусского государства Александр Лукашенко выразил уверенность, что страны Запада не смогут установить контроль над западной частью Белоруссии или Украины, передает агентство БелТА.

Лукашенко обратил внимание, что некоторые страны - соседи республики тратят на военные нужды до 5% от ВВП, что является весьма высоким уровнем. В связи с этим он отметил, что западным странам не удастся установить контроль над частью территории Украины или Белоруссии. "Не будет этого", - акцентировал президент.

"Если вы придете к нам без разрешения своими коваными сапогами - бахнем", - подчеркнул он. 

