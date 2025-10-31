Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
31 октября 2025 / 13:48
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
30 октября 2025 / 16:26
Безопасность
Лукашенко уверен, что Запад не сможет установить контроль над частью Украины или Белоруссии
31 октября 2025 / 14:59
© Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС
Глава белорусского государства Александр Лукашенко выразил уверенность, что страны Запада не смогут установить контроль над западной частью Белоруссии или Украины, передает агентство БелТА.
Лукашенко обратил внимание, что некоторые страны - соседи республики тратят на военные нужды до 5% от ВВП, что является весьма высоким уровнем. В связи с этим он отметил, что западным странам не удастся установить контроль над частью территории Украины или Белоруссии. "Не будет этого", - акцентировал президент.
"Если вы придете к нам без разрешения своими коваными сапогами - бахнем", - подчеркнул он.