Лукашенко уверен, что Запад не сможет установить контроль над частью Украины или Белоруссии

Глава белорусского государства Александр Лукашенко выразил уверенность, что страны Запада не смогут установить контроль над западной частью Белоруссии или Украины, передает агентство БелТА.

Лукашенко обратил внимание, что некоторые страны - соседи республики тратят на военные нужды до 5% от ВВП, что является весьма высоким уровнем. В связи с этим он отметил, что западным странам не удастся установить контроль над частью территории Украины или Белоруссии. "Не будет этого", - акцентировал президент.

"Если вы придете к нам без разрешения своими коваными сапогами - бахнем", - подчеркнул он.