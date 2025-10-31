Во Вьетнаме в результате наводнения погибли 14 человек

Не менее 14 человек погибли, 34 пострадали, судьба 8 остается неизвестной из-за ливней и вызванного ими наводнения в центральной части Вьетнама. Об этом информировали в департаменте управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама.

По данным ведомства, стихия нанесла ущерб центральным регионам страны, затопив и повредив более 128 тыс. жилых домов и зданий, около 4,9 тыс. га посевных площадей, свыше 790 га фруктовых плантаций. Из-за наводнения также погибли 17,7 тыс. голов крупного рогатого скота и птицы. По причине паводка и оползней, вызванных непрекращающимся с 25 октября дождем, были заблокированы 16 национальных автомагистралей, что критически нарушило транспортное сообщение в центре страны.

Прогнозируется, что сложная ситуация с обильным осадками сохранится в центральных провинциях в ближайшие дни, так как дожди, предположительно, продлятся до 4 ноября включительно.