31 октября 2025 / 14:05
31 октября 2025 / 13:48
30 октября 2025 / 16:26
Политика
Политика
Мунтяну представил программу и состав нового правительства Молдавии
31 октября 2025 / 15:30
Мунтяну представил программу и состав нового правительства Молдавии
© STR/ NurPhoto via Getty Images/ТАСС

Кандидат на пост премьер-министра Молдавии Александр Мунтяну представил парламенту программу и состав нового правительства, главной целью которого заявлено получение страной членства в Евросоюзе.

"Евроинтеграция представляет собой историческую возможность для Молдавии в полной мере реализовать свой человеческий, экономический и культурный потенциал. Можно спорить о сроках интеграции Молдавии в ЕС, но неизменным останется курс страны на вступление в сообщество", - указал Мунтяну.

По его словам, правительство будет стремиться к тому, чтобы еще до присоединения к ЕС граждане страны ощутили конкретные преимущества этого курса. Кандидат в премьеры также дал обещание, что евроинтеграция приведет "к крупным инвестициям в экономику, высокооплачиваемым рабочим местам, доступным государственным услугам и строительству дружелюбного государству, отвечающему реальным потребностям общества".

Ранее Мунтяну представил состав нового кабмина, в котором свои посты сохранила половина прежних министров. 

Согласно конституции, кандидат на пост премьер-министра запрашивает у парламента вотум доверия по составу и программе действия правительства, после чего его кабинет утверждает президент. 

