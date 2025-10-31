ЛДПР предложила отказаться от сроков давности за сексуальные преступления против детей

Группа депутатов от ЛДПР и сенаторов во главе с лидером партии Леонидом Слуцким представила на рассмотрение Госдумы проект закона, предусматривающий отмену сроков давности в отношении лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 78 и 83 Уголовного кодекса РФ. Поправки подразумевают, что положения об освобождении от уголовной ответственности и наказания по истечении сроков давности не будут распространяться на лиц, виновных в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Согласно пояснительной записке, в нынешней редакции статьи 78 УК РФ закреплены предельные сроки давности привлечения к уголовной ответственности в зависимости от категории совершенного преступления. По истечении этих сроков лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности, за исключением рада категорий преступлений, в том числе террористической направленности, против мира и безопасности человечества, против государственной власти.