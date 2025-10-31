Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 октября 2025 / 17:28
КОТИРОВКИ
USD
31/10
80.5037
EUR
31/10
93.3894
Новости часа
Синоптик рассказал о сроках метеорологической зимы в Центральной России Ульянов: слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний требуют разъяснения
Москва
31 октября 2025 / 17:28
Котировки
USD
31/10
80.5037
0.0000
EUR
31/10
93.3894
0.0000
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
31 октября 2025 / 13:48
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
30 октября 2025 / 16:26
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Происшествия / Политика и религия
Общество
ЛДПР предложила отказаться от сроков давности за сексуальные преступления против детей
31 октября 2025 / 15:45
ЛДПР предложила отказаться от сроков давности за сексуальные преступления против детей
© Алексей Насыров/ ТАСС

Группа депутатов от ЛДПР и сенаторов во главе с лидером партии Леонидом Слуцким представила на рассмотрение Госдумы проект закона, предусматривающий отмену сроков давности в отношении лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 78 и 83 Уголовного кодекса РФ. Поправки подразумевают, что положения об освобождении от уголовной ответственности и наказания по истечении сроков давности не будут распространяться на лиц, виновных в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Согласно пояснительной записке, в нынешней редакции статьи 78 УК РФ закреплены предельные сроки давности привлечения к уголовной ответственности в зависимости от категории совершенного преступления. По истечении этих сроков лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности, за исключением рада категорий преступлений, в том числе террористической направленности, против мира и безопасности человечества, против государственной власти. 

Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:15
Синоптик рассказал о сроках метеорологической зимы в Центральной России
15:59
Ульянов: слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний требуют разъяснения
15:45
ЛДПР предложила отказаться от сроков давности за сексуальные преступления против детей
15:30
Мунтяну представил программу и состав нового правительства Молдавии
15:14
Во Вьетнаме в результате наводнения погибли 14 человек
14:59
Лукашенко уверен, что Запад не сможет установить контроль над частью Украины или Белоруссии
14:45
Аяз Шабутдинов получил семь лет колонии
14:28
Российские ВС освободили Новоалександровку
14:14
ВЦИОМ: свыше 40% россиян воспринимают иноагентов как предателей
13:58
Шойгу заявил, что все попытки победить Россию обречены на провал
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения