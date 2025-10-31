Ульянов: слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний требуют разъяснения

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он дал поручение Пентагону возобновить испытания ядерного оружия, требуют разъяснений. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Решение президента Трампа поручить Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия требует дальнейшего разъяснения", - указал он в Telegram-канале.

Ульянов отметил, что Трамп аргументировал такое решение тем, что другие ядерные державы проводят ядерные испытания. "Но дело в том, что они не проводят испытательных ядерных взрывов, запрещенных Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - подчеркнул российский постпред. По его словам, Россия ранее провела только испытания средств доставки, а не самих ядерных взрывных устройств.

"Подобные испытания не имеют никакого отношения к ДВЗЯИ. Поэтому необходимо точно понимать, что планируют сделать Соединенные Штаты и как эти планы соотносятся с положениями договора", - указал дипломат.

В минувшую среду Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. При этом американский лидер не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь и подразумевают ли они подрывы ядерных боезарядов.