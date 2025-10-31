Синоптик рассказал о сроках метеорологической зимы в Центральной России

Метеорологическая зима в Центральной части России переносится на последнюю декаду ноября, температура в течение месяца будет на 2-4 градуса выше климатической нормы. Соответствующее сообщение разместил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Telegram-канале.

"Ноябрь в этом году будет относительно теплым и сухим, а значит, наступление метеорологической зимы (устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений), которое, как правило, происходит в районе 10 ноября, будет отложено, как и формирование снежного покрова, на последнюю декаду календарной осени", - сказано в сообщении.

Метеоролог уточнил, что недобор осадков в столичном регионе в ноябре составит 20-30%.