Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 701 беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 17 управляемых авиабомб, 2 ракеты большой дальности "Нептун" и 1 701 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За минувшую неделю средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1 701 беспилотник самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 93 879 беспилотников, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 773 танка и других боевых бронемашин, 1 608 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 943 орудия полевой артиллерии и минометов, 45 383 единицы специальной военной автомобильной техники.