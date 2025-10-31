Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
31 октября 2025 / 13:48
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
30 октября 2025 / 16:26
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 701 беспилотник ВСУ
31 октября 2025 / 16:31
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 701 беспилотник ВСУ
© Пресс-служба Минобороны России/ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 17 управляемых авиабомб, 2 ракеты большой дальности "Нептун" и 1 701 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За минувшую неделю средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1 701 беспилотник самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 93 879 беспилотников, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 773 танка и других боевых бронемашин, 1 608 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 943 орудия полевой артиллерии и минометов, 45 383 единицы специальной военной автомобильной техники. 

17:48
El Mundo: самой высокой церковью в мире стал храм Святого Семейства
17:45
Российские ВС за неделю атаковали цеха сборки ракет "Фламинго"
17:31
Орбан: тот, кто поддерживает Киев, поддерживает войну
17:13
Шойгу отметил, что Россия постоянно проводит испытания
16:59
Лукашенко считает, что "вонючая Европа" будет платить Белоруссии за чистый воздух
16:47
Песков: лидеры РФ и КНР находятся в постоянном контакте
16:31
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 701 беспилотник ВСУ
16:15
Синоптик рассказал о сроках метеорологической зимы в Центральной России
15:59
Ульянов: слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний требуют разъяснения
15:45
ЛДПР предложила отказаться от сроков давности за сексуальные преступления против детей
