31 октября 2025 / 14:05
31 октября 2025 / 13:48
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
Песков: лидеры РФ и КНР находятся в постоянном контакте
31 октября 2025 / 16:47
Песков: лидеры РФ и КНР находятся в постоянном контакте
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин поддерживают постоянный контакт. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Лидеры России и Китая находятся в постоянном контакте, в прямом или в опосредованном", - ответил он на вопрос ТАСС, планирует ли Путин передать послание Си Цзиньпину через премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который планирует посетить с визитом КНР.

Представитель Кремля добавил, что пока не может ответить на вопрос, будет ли российский лидер передавать послание.

Мишустин 3-4 ноября будет работать в Китае. В Ханчжоу запланирована 30-ая регулярная встреча глав правительств двух стран. В Пекине российского премьера примет председатель КНР Си Цзиньпин. 

