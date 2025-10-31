Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Политика
Лукашенко считает, что "вонючая Европа" будет платить Белоруссии за чистый воздух
31 октября 2025 / 16:59
Лукашенко считает, что "вонючая Европа" будет платить Белоруссии за чистый воздух
© Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что в будущем "вонючая Европа" будет платить республике за чистый воздух, который ей обеспечивают сберегаемые в стране леса.

"Чистый воздух - будущее, мы это должны сберечь. И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога", - приводит слова главы государства агентство БелТА.

Он обратил внимание, что в Европе "всего этого практически нет, а ветер все это добро в виде чистого воздуха уносит туда". "Они вместо того, чтобы платить, начинают нас душить санкциями. Это пройдет. Думаю, недалек тот час, когда они будут за чистый воздух платить нам", - указал белорусский лидер.

Лукашенко 31 октября совершил рабочую поездку в Лепельский район Витебской области, в частности посетил Березинский биосферный заповедник. Там ему сообщили, что воздух в заповеднике в 300 раз чище, чем в Минске. "Лес, чистая вода и свежий воздух - что еще нужно для нормальной жизни", - заметил президент. 

