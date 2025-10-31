Шойгу отметил, что Россия постоянно проводит испытания

Россия в отличие от других стран постоянно проходит испытания, в том числе и сегодня. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, выступая на открытии первого международного фестиваля "Народы России и СНГ".

"Я хотел бы назвать это становлением, столетней закалкой, тысячелетней нашей культуры, наших отношений внутри страны. И Россия постоянно проводит испытания в отличие от многих других государств. В этом наша ценность. Постоянно проходят испытания, в том числе и сегодня", - указал он.

Секретарь СБ РФ отметил, что на Западе это называют "плавильным котлом". "То есть там решили делать некого человека, который будет не знать своей истории и культуры, не иметь никаких ценностей. И будет одно желание: встал, поел, пошел, поработал, заработал на ту же самую еду, опять лег спать и так далее. И такой котел, который варит и делает из всех абсолютно одинаковых людей. Из всех народностей, которые туда приехали. Кем ты туда приехал - это мало кого интересует. Важно тебя переработать, переварить", - подчеркнул Шойгу.