Орбан: тот, кто поддерживает Киев, поддерживает войну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что лидеры Евросоюза и их единомышленники, выступающие в поддержку Украины, в действительности поддерживают войну.

"Тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну", - сказал он в эфире радиостанции Kossuth. Орбан отметил, что администрация ЕС по-прежнему нацелена оказывать военную и финансовую помощь Киеву за счет бюджетов европейских стран. "Война требует денег. Когда Брюссель отправляет деньги на Украину, он отправляет наши деньги", - подчеркнул он.

"Европейские лидеры не понимают, что играют с огнем. Сегодня Европа движется к войне", - указал глава венгерского правительства, сравнив политическую ситуацию на континенте с событиями накануне Первой и Второй мировых войн.

На его взгляд, единственный положительный момент состоит в том, что Соединенные Штаты после избрания президентом Дональда Трампа заняли миротворческую позицию и выступают за урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем. "Сегодня именно европейцы говорят о войне, хотя мы не советуем им этого делать", - добавил премьер.