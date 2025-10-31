Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 октября 2025 / 19:00
КОТИРОВКИ
USD
31/10
80.5037
EUR
31/10
93.3894
Новости часа
El Mundo: самой высокой церковью в мире стал храм Святого Семейства Российские ВС за неделю атаковали цеха сборки ракет "Фламинго"
Москва
31 октября 2025 / 19:00
Котировки
USD
31/10
80.5037
0.0000
EUR
31/10
93.3894
0.0000
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
31 октября 2025 / 13:48
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
30 октября 2025 / 16:26
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Орбан: тот, кто поддерживает Киев, поддерживает войну
31 октября 2025 / 17:31
Орбан: тот, кто поддерживает Киев, поддерживает войну
© John Thys, Pool Photo via AP/ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что лидеры Евросоюза и их единомышленники, выступающие в поддержку Украины, в действительности поддерживают войну. 

"Тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну", - сказал он в эфире радиостанции Kossuth. Орбан отметил, что администрация ЕС по-прежнему нацелена оказывать военную и финансовую помощь Киеву за счет бюджетов европейских стран. "Война требует денег. Когда Брюссель отправляет деньги на Украину, он отправляет наши деньги", - подчеркнул он.

"Европейские лидеры не понимают, что играют с огнем. Сегодня Европа движется к войне", - указал глава венгерского правительства, сравнив политическую ситуацию на континенте с событиями накануне Первой и Второй мировых войн.

На его взгляд, единственный положительный момент состоит в том, что Соединенные Штаты после избрания президентом Дональда Трампа заняли миротворческую позицию и выступают за урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем. "Сегодня именно европейцы говорят о войне, хотя мы не советуем им этого делать", - добавил премьер.

Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
17:48
El Mundo: самой высокой церковью в мире стал храм Святого Семейства
17:45
Российские ВС за неделю атаковали цеха сборки ракет "Фламинго"
17:31
Орбан: тот, кто поддерживает Киев, поддерживает войну
17:13
Шойгу отметил, что Россия постоянно проводит испытания
16:59
Лукашенко считает, что "вонючая Европа" будет платить Белоруссии за чистый воздух
16:47
Песков: лидеры РФ и КНР находятся в постоянном контакте
16:31
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 701 беспилотник ВСУ
16:15
Синоптик рассказал о сроках метеорологической зимы в Центральной России
15:59
Ульянов: слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний требуют разъяснения
15:45
ЛДПР предложила отказаться от сроков давности за сексуальные преступления против детей
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения