El Mundo: самой высокой церковью в мире стал храм Святого Семейства

Католический храм Святого Семейства в Барселоне стал самой высокой церковью на планете после установки первого элемента креста на центральной башне. Об этом информировала газета El Mundo.

Издание указывает, что построенный испанским архитектором каталонского происхождения Антонио Гауди храм теперь возвышается над Барселоной на 162,91 м. Работа над фасадами и внутренней отделкой будет завершена примерно спустя десятилетие.

По данным газеты, центральная Башня Иисуса Христа после окончания строительства в ближайшие месяцы достигнет 172 м в высоту.

Сообщается, что Гауди начал возводить храм в 1882 году. К моменту его смерти была достроена только одна из многочисленных башен.

El Mundo отмечает, что до этого обладателем титула самой высокой церкви был Ульмский собор в Германии, высота которого составляет 161,53 м.