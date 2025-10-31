Вооруженные силы РФ в качестве ответа на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории за прошедшую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием. Были поражены в том числе цеха сборки крылатых ракет "Фламинго", со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, с 25 по 31 октября ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов. Применялись высокоточные средства поражения большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные БПЛА. Были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины и снабжавшие их энергообъекты.

Кроме того, силами ВС РФ были поражены объекты транспортной инфраструктуры и железнодорожные составы, задействованные в переброске вооружения и техники ВСУ. В список целей также вошли военные аэродромы, цеха сборки крылатых ракет "Фламинго" и ударных БПЛА, места базирования морских дронов, а также пункты дислокации украинских подразделений, националистических формирований и иностранных наемников, указали в МО РФ.