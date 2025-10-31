Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 октября 2025 / 20:31
КОТИРОВКИ
USD
31/10
80.5037
EUR
31/10
93.3894
Новости часа
МИД РФ заявил протест Японии ввиду учений Joint Exercise 2025 Токаев: предстоящий визит в Россию станет "рубежным событием"
Москва
31 октября 2025 / 20:31
Котировки
USD
31/10
80.5037
0.0000
EUR
31/10
93.3894
0.0000
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
31 октября 2025 / 13:48
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
30 октября 2025 / 16:26
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
Глава Роснедр заявил, что Россия может начать выпуск лития уже в 2026 году
31 октября 2025 / 17:58
Глава Роснедр заявил, что Россия может начать выпуск лития уже в 2026 году
© Артем Геодакян/ ТАСС

Россия может начать получение промышленного лития уже в 2026 или 2027 году, соответствующая технология в стране доступна. Об этом сообщил глава Роснедр Олег Казанов в ходе Российско-африканского сырьевого диалога.

По его словам, несколько лет назад в России с сожалением обсуждали, что не развивают технологии по производству лития, при этом в Европе было уже 11 проектов.

"Но, помимо сожалений, были предприняты серьезные усилия, прежде всего, технологические. И думаю, что либо в следующем, либо в 2027 году Россия уже начнет физическое получение промышленного лития, поскольку технологические и опытные исследования прошли. Все работает. У нас есть эта технология", - отметил Казанов.

Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
19:28
МИД РФ заявил протест Японии ввиду учений Joint Exercise 2025
19:14
Токаев: предстоящий визит в Россию станет "рубежным событием"
18:59
NYP: Дональд и Мелания Трамп раздали конфеты детям по случаю Хэллоуина
18:45
Вучич считает вступление в ЕС путем к лучшей жизни граждан Сербии
18:30
Эрдоган убежден, что Израиль не может быть не виновен в происходящем в Газе
18:15
ТАСС: число погибших в результате опрокидывания плавкрана в Севастополе выросло до трех
17:58
Глава Роснедр заявил, что Россия может начать выпуск лития уже в 2026 году
17:48
El Mundo: самой высокой церковью в мире стал храм Святого Семейства
17:45
Российские ВС за неделю атаковали цеха сборки ракет "Фламинго"
17:31
Орбан: тот, кто поддерживает Киев, поддерживает войну
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения