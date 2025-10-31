Глава Роснедр заявил, что Россия может начать выпуск лития уже в 2026 году

Россия может начать получение промышленного лития уже в 2026 или 2027 году, соответствующая технология в стране доступна. Об этом сообщил глава Роснедр Олег Казанов в ходе Российско-африканского сырьевого диалога.

По его словам, несколько лет назад в России с сожалением обсуждали, что не развивают технологии по производству лития, при этом в Европе было уже 11 проектов.

"Но, помимо сожалений, были предприняты серьезные усилия, прежде всего, технологические. И думаю, что либо в следующем, либо в 2027 году Россия уже начнет физическое получение промышленного лития, поскольку технологические и опытные исследования прошли. Все работает. У нас есть эта технология", - отметил Казанов.