ТАСС: число погибших в результате опрокидывания плавкрана в Севастополе выросло до трех

Число погибших при опрокидывании плавучего крана в Южной бухте Севастополя возросло до трех. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"Число погибших в деле об опрокидывании плавучего крана в Севастополе увеличилось до трех", - следует из сообщения.