Общество
ТАСС: число погибших в результате опрокидывания плавкрана в Севастополе выросло до трех
31 октября 2025 / 18:15
© Официальный Telegram-канал СК Крыма и Севастополя/ТАСС
Число погибших при опрокидывании плавучего крана в Южной бухте Севастополя возросло до трех. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.
"Число погибших в деле об опрокидывании плавучего крана в Севастополе увеличилось до трех", - следует из сообщения.