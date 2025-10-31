Эрдоган убежден, что Израиль не может быть не виновен в происходящем в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Израиль нельзя называть невиновным в происходящем в секторе Газа.

"За два года израильское правительство на глазах у всего мира убило 70 тыс. жителей Газы, более 20 тыс. из них были детьми. Более 170 тыс. наших палестинских братьев и сестер получили ранения. В Газе едва ли хоть одно здание осталось нетронутым. Школы, церкви, мечети и больницы подвергались преднамеренным атакам. Некоторые говорят, что Израиль невиновен. Как же он может быть невиновным? У Израиля есть ядерное оружие, самые мощные бомбы. Израиль имеет возможность наносить удары по Газе, когда и как хочет" - сказал турецкий лидер, выступая на форуме TRT World Forum в Стамбуле.

По его словам, "Израиль не невиновен, а напротив, является угнетателем". Вместе с тем Эрдоган вновь обвинил нынешнюю международную систему, а именно Совбез ООН, в том, что она "затягивает принятие решений даже по самым серьезным гуманитарным кризисам и самым конкретным нарушениям прав человека". Эта система, на его взгляд, "нуждается в реструктуризации и свежих идеях".