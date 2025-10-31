Членство в Евросоюзе остается стратегической целью Сербии, так как это путь к ускоренному развитию страны и лучшей жизни ее граждан. С таким заявлением выступил президент республики Александар Вучич по итогам встречи с главой постоянной делегации ЕС в Белграде Андреасом фон Бекератом.

"Европейская интеграция и членство в ЕС остаются стратегическим приоритетом Сербии, поскольку это не только геополитический выбор, но и путь к еще более быстрому развитию страны и лучшей жизни наших граждан", - указал сербский лидер в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы по-прежнему полны решимости продолжать реформы, имеющие ключевое значение для прогресса Сербии, в том числе реформы в сфере верховенства права, укрепление демократических институтов и повышение прозрачности", - отметил он.

Вучич также обратил внимание, что Сербия "остается ответственным и надежным партнером ЕС, приверженным миру, стабильности и процветанию на континенте". "Мы разделяем общие европейские ценности - верховенство права, солидарность и свободу", - подчеркнул он.

На сегодняшний день официальный статус кандидатов на членство в ЕС, помимо Сербии, имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы вынудить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.