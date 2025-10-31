Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 октября 2025 / 20:31
КОТИРОВКИ
USD
31/10
80.5037
EUR
31/10
93.3894
Новости часа
МИД РФ заявил протест Японии ввиду учений Joint Exercise 2025 Токаев: предстоящий визит в Россию станет "рубежным событием"
Москва
31 октября 2025 / 20:31
Котировки
USD
31/10
80.5037
0.0000
EUR
31/10
93.3894
0.0000
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
31 октября 2025 / 13:48
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
30 октября 2025 / 16:26
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Интеграция / Евроведение / Геополитика
Интеграция
Вучич считает вступление в ЕС путем к лучшей жизни граждан Сербии
31 октября 2025 / 18:45
Вучич считает вступление в ЕС путем к лучшей жизни граждан Сербии
© Михаил Метцель/ ТАСС

Членство в Евросоюзе остается стратегической целью Сербии, так как это путь к ускоренному развитию страны и лучшей жизни ее граждан. С таким заявлением выступил президент республики Александар Вучич по итогам встречи с главой постоянной делегации ЕС в Белграде Андреасом фон Бекератом.

"Европейская интеграция и членство в ЕС остаются стратегическим приоритетом Сербии, поскольку это не только геополитический выбор, но и путь к еще более быстрому развитию страны и лучшей жизни наших граждан", - указал сербский лидер в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы по-прежнему полны решимости продолжать реформы, имеющие ключевое значение для прогресса Сербии, в том числе реформы в сфере верховенства права, укрепление демократических институтов и повышение прозрачности", - отметил он.

Вучич также обратил внимание, что Сербия "остается ответственным и надежным партнером ЕС, приверженным миру, стабильности и процветанию на континенте". "Мы разделяем общие европейские ценности - верховенство права, солидарность и свободу", - подчеркнул он.

На сегодняшний день официальный статус кандидатов на членство в ЕС, помимо Сербии, имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы вынудить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края. 

Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
19:28
МИД РФ заявил протест Японии ввиду учений Joint Exercise 2025
19:14
Токаев: предстоящий визит в Россию станет "рубежным событием"
18:59
NYP: Дональд и Мелания Трамп раздали конфеты детям по случаю Хэллоуина
18:45
Вучич считает вступление в ЕС путем к лучшей жизни граждан Сербии
18:30
Эрдоган убежден, что Израиль не может быть не виновен в происходящем в Газе
18:15
ТАСС: число погибших в результате опрокидывания плавкрана в Севастополе выросло до трех
17:58
Глава Роснедр заявил, что Россия может начать выпуск лития уже в 2026 году
17:48
El Mundo: самой высокой церковью в мире стал храм Святого Семейства
17:45
Российские ВС за неделю атаковали цеха сборки ракет "Фламинго"
17:31
Орбан: тот, кто поддерживает Киев, поддерживает войну
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения