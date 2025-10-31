Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Общество
NYP: Дональд и Мелания Трамп раздали конфеты детям по случаю Хэллоуина
31 октября 2025 / 18:59
© Anna Moneymaker/ Getty Images/ТАСС
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп раздали детям конфеты у Белого Дома по случаю Хэллоуина. Об этом информировала газета New York Post (NYP).
Сообщается, что сотни детей, переодетых в костюмы популярных персонажей, вроде фей, привидений или супергероев пришли отметить праздник и получить угощения от президентской четы. Особенно запоминающимся стало появление троих детей, которых нарядили в образы сотрудника Секретной службы, первой леди и главы государства.
Празднование Хэллоуина является ежегодной традицией Белого Дома.