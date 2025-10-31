Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, который прибыл в Астану. Во время общения казахстанский лидер обратил внимание, что его визит в Россию 12 ноября станет "рубежным событием", в рамках которого будут подписаны важные документы.

"Мы готовимся к государственному визиту в Москву 12 ноября. Полагаем, что это рубежное событие в отношениях двух стран. Будут подписаны важные документы, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества", - цитирует Токаева его пресс-служба.

Вместе с тем президент поздравил Минниханова с переизбранием на пост раиса (главы) республики. Собеседники также обсудили инвестиционные проекты в Казахстане с участием предприятий из Татарстана, в том числе "Камаза" и "Татнефти".

Ранее Токаев на саммите СНГ в Душанбе заявил, что его государственный визит в РФ намечен на 12 ноября. Осенью текущего года он неоднократно общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, в ходе бесед обсуждалась в том числе подготовка к визиту.

Путин посещал Казахстан с госвизитом в ноябре прошлого года, тогда также был подписан ряд документов о расширении сотрудничества двух стран.