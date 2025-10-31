Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 октября 2025 / 20:31
КОТИРОВКИ
USD
31/10
80.5037
EUR
31/10
93.3894
Новости часа
МИД РФ заявил протест Японии ввиду учений Joint Exercise 2025 Токаев: предстоящий визит в Россию станет "рубежным событием"
Москва
31 октября 2025 / 20:31
Котировки
USD
31/10
80.5037
0.0000
EUR
31/10
93.3894
0.0000
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
31 октября 2025 / 13:48
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
30 октября 2025 / 16:26
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Русский мир / Геополитика
Политика
Токаев: предстоящий визит в Россию станет "рубежным событием"
31 октября 2025 / 19:14
Токаев: предстоящий визит в Россию станет "рубежным событием"
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, который прибыл в Астану. Во время общения казахстанский лидер обратил внимание, что его визит в Россию 12 ноября станет "рубежным событием", в рамках которого будут подписаны важные документы.

"Мы готовимся к государственному визиту в Москву 12 ноября. Полагаем, что это рубежное событие в отношениях двух стран. Будут подписаны важные документы, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества", - цитирует Токаева его пресс-служба.

Вместе с тем президент поздравил Минниханова с переизбранием на пост раиса (главы) республики. Собеседники также обсудили инвестиционные проекты в Казахстане с участием предприятий из Татарстана, в том числе "Камаза" и "Татнефти".

Ранее Токаев на саммите СНГ в Душанбе заявил, что его государственный визит в РФ намечен на 12 ноября. Осенью текущего года он неоднократно общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, в ходе бесед обсуждалась в том числе подготовка к визиту.

Путин посещал Казахстан с госвизитом в ноябре прошлого года, тогда также был подписан ряд документов о расширении сотрудничества двух стран. 

Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
19:28
МИД РФ заявил протест Японии ввиду учений Joint Exercise 2025
19:14
Токаев: предстоящий визит в Россию станет "рубежным событием"
18:59
NYP: Дональд и Мелания Трамп раздали конфеты детям по случаю Хэллоуина
18:45
Вучич считает вступление в ЕС путем к лучшей жизни граждан Сербии
18:30
Эрдоган убежден, что Израиль не может быть не виновен в происходящем в Газе
18:15
ТАСС: число погибших в результате опрокидывания плавкрана в Севастополе выросло до трех
17:58
Глава Роснедр заявил, что Россия может начать выпуск лития уже в 2026 году
17:48
El Mundo: самой высокой церковью в мире стал храм Святого Семейства
17:45
Российские ВС за неделю атаковали цеха сборки ракет "Фламинго"
17:31
Орбан: тот, кто поддерживает Киев, поддерживает войну
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения