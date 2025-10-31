МИД РФ заявил протест Японии ввиду учений Joint Exercise 2025

Посольству Японии в Москве заявлен решительный протест в связи с проведением учений Joint Exercise 2025. Соответствующее сообщение распространил МИД РФ.

Подчеркивается, что маневры охватывали всю страну, в том числе районы острова Хоккайдо вблизи территории Российской Федерации.

"Было, в частности, отмечено, что такая провокационная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности российских дальневосточных рубежей", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Вместе с тем на Смоленской площади выразили обеспокоенность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезли размещенную на базе ВС США Ивакуни в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25 (11-25 сентября) батарею наземного комплекса Typhon. Он предназначен для запуска ракет, в том числе, средней и меньшей дальности.

Россия оставляет за собой право принять необходимые меры для должного уровня своей безопасности, указали в министерстве.