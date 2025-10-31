Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
31 октября 2025 / 13:48
30 октября 2025 / 16:26
Безопасность
Трамп заявил, что США не рассматривают нанесение ударов по Венесуэле
31 октября 2025 / 19:47
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует наносить удары по территории Венесуэлы, передает агентство Reuters.

"Нет", - сказал американский лидер журналистам на борту Air Force One, отвечая на вопрос о наличии планов атаковать Боливарианскую Республику.

Некоторое время назад газета The Miami Herald информировала со ссылкой на источники, что администрация Трампа приняла решение атаковать военные объекты на территории Венесуэлы. Согласно публикации, эти удары могут быть нанесены в ближайшие дни или даже часы.

Ранее Трамп заявил, что вашингтонская администрация намерена нейтрализовать членов наркокартелей, которые несут ответственность за контрабанду запрещенных веществ в Соединенные Штаты. Американские ВМС разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подлодку, 10 тыс. военнослужащих и уничтожили в международных водах не менее девяти скоростных лодок с находившимися в них людьми, которые якобы обвинялись в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

