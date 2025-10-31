Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Политика
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 78%
31 октября 2025 / 19:58
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 78%
© Артем Геодакян/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину вырос за неделю на 0,6 п.п. и составляет 78,4%. 

Исследование проводилось в период с 20 по 26 октября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,4% опрошенных (плюс 0,6 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 0,3 п.п. и составляет 74,2%", - свидетельствуют данные соцслужбы.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 46,3% респондентов (минус 1,8 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 48,9% участников опроса (минус 0,9 п.п.). О доверии Мишустину заявили 58,3% сограждан (минус 0,7 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 35,7%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 31,2%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,4%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,4%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 32,9%, КПРФ - 9,8%, ЛДПР - 11,3%, "Справедливой России - За правду" - 4,1%, "Новых людей" - 8%. 

