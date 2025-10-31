CAS постановил допустить саночников из России до международных соревнований

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба CAS.

"CAS выслушал аргумент FIL (Международной федерации санного спорта) о том, что отстранение российских спортсменов не должно рассматриваться как санкция по признаку гражданства. Коллегия сочла, что полное отстранение российских спортсменов не является соразмерной мерой для достижения единственной цели, преследуемой FIL, так как могут быть найдены дополнительные меры для обеспечения безопасности соревнований с участием российских спортсменов. Коллегия постановила, что отстранение российских спортсменов от соревнований FIL сохраняется, но запрет на участие российских спортсменов, подходящих под критерии нейтральности, отменяется. Таким образом, апелляция была частично удовлетворена", - указали в пресс-службе CAS.

18 июня конгресс FIL принял решение продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой организации и лишить россиян возможности отбираться на Олимпийские игры в Италии. Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил о подаче апелляции на решение конгресса FIL.

На протяжении трех последних сезонов саночники из России были лишены возможности выступать на международных стартах. Первый этап Кубка мира по санному спорту сезона-2025/26 пройдет с 5 по 7 декабря в австрийском Иглсе.

На нынешнем этапе только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов смогли отобраться на Олимпийские игры. Такую возможность еще имеют конькобежцы, шорт-трекисты, ее могут получить бобслеисты и скелетонисты. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.