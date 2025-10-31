Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 октября 2025 / 22:03
КОТИРОВКИ
USD
31/10
80.5037
EUR
31/10
93.3894
Новости часа
CNN: Пентагон одобрил поставку Киеву ракет Tomahawk ТАСС: Протасевич подтвердил, что работает в белорусской разведке
Москва
31 октября 2025 / 22:03
Котировки
USD
31/10
80.5037
0.0000
EUR
31/10
93.3894
0.0000
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
31 октября 2025 / 13:48
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
30 октября 2025 / 16:26
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Безопасность / Стратегическая безопасность / Политика и религия
Безопасность
Лукашенко обозначил сроки начала боевого дежурства "Орешника" в Белоруссии
31 октября 2025 / 20:30
Лукашенко обозначил сроки начала боевого дежурства "Орешника" в Белоруссии
© Сергей Бобылев/ПУЛ/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс "Орешник" встанет на боевое дежурство в республике в декабре, передает агентство БелТА.

"Орешник" - страшное оружие. В декабре встанет на боевое дежурство. Я хочу, чтобы оппоненты за рубежом понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Поэтому не нарывайтесь. Ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе гнобили русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах", - отметил он в ходе рабочей поездки в Витебскую область.

Глава государства также отметил, что на минской площадке в свое время были достигнуты мирные договоренности по украинскому конфликту, но оппоненты решили действовать путем обмана. "Оказывается, не договорились. Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Ну, допрыгались. Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы, и так далее", - указал он.

Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:30
CNN: Пентагон одобрил поставку Киеву ракет Tomahawk
21:12
ТАСС: Протасевич подтвердил, что работает в белорусской разведке
20:44
Трамп не ответил, намерены ли США проводить взрывные ядерные испытания
20:30
Лукашенко обозначил сроки начала боевого дежурства "Орешника" в Белоруссии
20:15
CAS постановил допустить саночников из России до международных соревнований
19:58
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 78%
19:47
Трамп заявил, что США не рассматривают нанесение ударов по Венесуэле
19:28
МИД РФ заявил протест Японии ввиду учений Joint Exercise 2025
19:14
Токаев: предстоящий визит в Россию станет "рубежным событием"
18:59
NYP: Дональд и Мелания Трамп раздали конфеты детям по случаю Хэллоуина
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения