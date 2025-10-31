Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс "Орешник" встанет на боевое дежурство в республике в декабре, передает агентство БелТА.

"Орешник" - страшное оружие. В декабре встанет на боевое дежурство. Я хочу, чтобы оппоненты за рубежом понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Поэтому не нарывайтесь. Ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе гнобили русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах", - отметил он в ходе рабочей поездки в Витебскую область.

Глава государства также отметил, что на минской площадке в свое время были достигнуты мирные договоренности по украинскому конфликту, но оппоненты решили действовать путем обмана. "Оказывается, не договорились. Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Ну, допрыгались. Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы, и так далее", - указал он.