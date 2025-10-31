Трамп не ответил, намерены ли США проводить взрывные ядерные испытания

Президент США Дональд Трамп воздержался от ответа на вопрос, планируют ли Соединенные Штаты проводить ядерные взрывные испытания в соответствии с его новой директивой.

"Вы очень скоро узнаете. Но мы будем проводить некоторые испытания", - сказал он при общении с журналистами на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Палм-Бич. Американский лидер отправился на выходные в свое поместье Мар-а-Лаго.

"Другие страны занимаются этим. Если они занимаются этим, то мы тоже будем заниматься этим", - отметил Трамп.