Трамп не ответил, намерены ли США проводить взрывные ядерные испытания
31 октября 2025 / 20:44
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
Президент США Дональд Трамп воздержался от ответа на вопрос, планируют ли Соединенные Штаты проводить ядерные взрывные испытания в соответствии с его новой директивой.
"Вы очень скоро узнаете. Но мы будем проводить некоторые испытания", - сказал он при общении с журналистами на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Палм-Бич. Американский лидер отправился на выходные в свое поместье Мар-а-Лаго.
"Другие страны занимаются этим. Если они занимаются этим, то мы тоже будем заниматься этим", - отметил Трамп.