ТАСС: Протасевич подтвердил, что работает в белорусской разведке

Роман Протасевич подтвердил в беседе с ТАСС, что является сотрудником белорусской разведки.

Некоторое время назад президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что считавшийся оппозиционером Протасевич работает в национальной разведке.

"Мой комментарий будет краткий: да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это все, что я могу сказать", - сказал Протасевич, отвечая на соответствующий вопрос.

Протасевич считается одним из создателей Telegram-канала Nexta. 23 мая 2021 года он был задержан в аэропорту Минска вместе с гражданкой РФ Софьей Сапегой. Их самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске после сообщений о взрывном устройстве на борту. Эта информация не подтвердилась.

В начале мая 2023 года Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы. 16 мая Лукашенко помиловал его.