CNN: Пентагон одобрил поставку Киеву ракет Tomahawk

Военное министерство США дало разрешение Белому дому на поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение остается за президентом страны Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал CNN.

Как отмечается, в Пентагоне полагают, что передача ракет Tomahawk Киеву не будет иметь негативных последствий для американских арсеналов.