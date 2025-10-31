Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Лидеры КНР и США впервые говорили на равных. Мнение
31 октября 2025 / 13:48
Политолог Войко: Трампу очень нужно закончить украинский конфликт
30 октября 2025 / 16:26
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
CNN: Пентагон одобрил поставку Киеву ракет Tomahawk
31 октября 2025 / 21:30
© Kallysta Castillo/ U.S. Navy via AP/ТАСС

Военное министерство США дало разрешение Белому дому на поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение остается за президентом страны Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал CNN.

Как отмечается, в Пентагоне полагают, что передача ракет Tomahawk Киеву не будет иметь негативных последствий для американских арсеналов. 

