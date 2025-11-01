Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
1 ноября 2025 / 11:13
1 ноября 2025 / 11:10
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10

Президент Франции Макрон, объявивший, что готов отправить на Украину солдат Иностранного легиона, хотел бы выглядеть самым милитаристом из всех европейских милитаристов.

Однако, верным утверждением будет скорее то, что жесткая военная риторика Макрона обусловлена тяжелым политическим и экономическим кризисом во Франции.

Желание Макрона отправить на Украину военный контингент внутренней поддержки во Франции пока не получило, да и вряд ли получит. Добровольцев умереть за Украину точно не найдется, рассчитывать президент Франции в этом вопросе может только на наемников.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос"  высказала политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве России Евгения Войко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

 https://rutube.ru/video/6f5e603febf164c30707d8ec3ba0464b/

 

