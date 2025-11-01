Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды

1 ноября 2025 / 11:13
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
То, что сейчас происходит во взаимоотношениях России и США можно назвать очень серьезной игрой. В процесс вовлечены не только президенты двух стран, Министерство иностранных дел РФ и Государственный департамент США, но и огромное количество разного рода советников, доверенных лиц, экспертов, а также заинтересованных лиц.

Мы видим сформировавшиеся блоки, которые готовы сделать все, чтобы сорвать возможные переговоры между РФ и США, но мы видим и действия других сил, которые стараются исправить ситуацию.

К таким действиям можно отнести визит Кирилла Дмитриева в США. Главный результат этого визита – согласие на встречу американских конгрессменов с российскими парламентариями. Это абсолютно прорывное явление, и на такую встречу можно возлагать большие надежды.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  политолог, журналист-международник Тимур Шафир.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/87c7a2bf1a180ad1fb5e5ecc0905ffbe/

 

