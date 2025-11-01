Позиции КНР в Азии выглядит предпочтительнее, чем США

Мнение профессора Алексея Скопина

Президент США Дональд Трамп завершил свое первое азиатское турне, в ходе которого посетил Малайзию. Японию и Южную Корею и провел серию встреч с лидерами государств региона.

Профессор Московского гуманитарного университета наук Алексей Скопин отмечает, что «на первом месте в азиатском турне Трампа была встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Для США сейчас решающий вопрос – будут они дальше давить всю Азию или им в чем-то придется притормозить свои устремления. А встреча с Си Цзиньпином как раз показала, что у Америки есть реальный конкурент в Азии, который будет ей противодействовать. Кроме того, тут еще надо отметить, что сразу после этого Индия стала покупать российскую нефть, а японцы во время встречи сказали, что не откажутся от сахалинских углеводородов. Трамп понял, что в Азии к нему гораздо меньше лояльности, чем в Европе. То есть, если европейцы сразу говорят да, то здесь говорят - либо подумаем, либо довольно твердое и четкое нет».

По словам эксперта, «Китай сейчас в Восточной и Юго-Восточной Азии занял лидирующие позиции. И даже Япония, где отрицательный экономический рост, должна тоже ориентироваться на Китай. Китайский рынок поддерживает японскую экономику. А на американский рынок при Трампе ориентироваться очень сложно. Он не стабильный, хаотичный, трудно предсказуемый. Безумные торговые войны и пошлины при Трампе делают Америку очень сложным партнером, а Китай является наиболее стабильным партнером во всем мире. Поэтому китайская позиция выглядит гораздо сильнее американской».