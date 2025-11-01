Сила Трампа – в слабости Демократической партии США

Ровно год остается до промежуточных выборов в Конгресс США, где пока республиканцы имеют большинство в обеих палата. От их исхода в многом будет зависеть политика администрации Трампа в последующий период.

Кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков отмечает в этой связи: «удастся ли Трампу сохранить свое политическое преимущество перед демократами через год на выборах в Конгресс - это главный вопрос, на который сейчас нет ответа. Конечно, это его важнейшая цель, и далеко не со всеми республиканцами методы достижения этой цели у него совпадают. Поэтому это вопрос риторический, но на мой взгляд шансы у него есть, хотя и не стопроцентные».

В то же время эксперт скептически оценивает «возможности демократов повысить свою конкурентоспособность за предстоящий год. У демократов наступил кризис, и им сейчас очень тяжело. На днях выборы мэра в Нью-Йорке, а последние президентские выборы показали, что демократы слишком радикализировались и это им очень вредит. Но в Нью-Йорке по последним опросам высокие шансы на победу имеет демократ - крайний радикал. Но как это скажется на всей стране? Это большая проблема для демократов. Да, у демократов есть люди, которые пытаются тянуть демократическую партию в центр, но возникает вопрос их политического лидерства и их политической состоятельности. Это губернатор Иллинойса и губернатор Калифорнии, на которых Трамп очень активно наезжает. Они пытаются не вправо тянуть партию, а в центр. Но это все получается не до конца, хотя и есть определенные успехи, но проблемы у демократов остаются».