Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 ноября 2025 / 14:49
КОТИРОВКИ
USD
01/11
80.9756
EUR
01/11
93.3893
Новости часа
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Москва
1 ноября 2025 / 14:49
Котировки
USD
01/11
80.9756
0.0000
EUR
01/11
93.3893
0.0000
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика
Сила Трампа – в слабости Демократической партии США
Мнение американиста Павла Шарикова
1 ноября 2025 / 13:10
Сила Трампа – в слабости Демократической партии США

Ровно год остается до промежуточных выборов в Конгресс США, где пока республиканцы имеют большинство в обеих палата. От их исхода в многом будет зависеть политика администрации Трампа в последующий период.

Кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков отмечает в этой связи: «удастся ли Трампу сохранить свое политическое преимущество перед демократами через год на выборах в Конгресс - это главный вопрос, на который сейчас нет ответа. Конечно, это его важнейшая цель, и далеко не со всеми республиканцами методы достижения этой цели у него совпадают.  Поэтому это вопрос риторический, но на мой взгляд шансы у него есть, хотя и не стопроцентные».

В то же время эксперт скептически оценивает «возможности демократов повысить свою конкурентоспособность за предстоящий год. У демократов наступил кризис, и им сейчас очень тяжело. На днях выборы мэра в Нью-Йорке, а последние президентские выборы показали, что демократы слишком радикализировались и это им очень вредит.  Но в Нью-Йорке по последним опросам высокие шансы на победу имеет демократ - крайний радикал. Но как это скажется на всей стране? Это большая проблема для демократов.  Да, у демократов есть люди, которые пытаются тянуть демократическую партию в центр, но возникает вопрос их политического лидерства и их политической состоятельности. Это губернатор Иллинойса и губернатор Калифорнии, на которых Трамп очень активно наезжает. Они пытаются не вправо тянуть партию, а в центр. Но это все получается не до конца, хотя и есть определенные успехи, но проблемы у демократов остаются».           

Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:30
CNN: Пентагон одобрил поставку Киеву ракет Tomahawk
21:12
ТАСС: Протасевич подтвердил, что работает в белорусской разведке
20:44
Трамп не ответил, намерены ли США проводить взрывные ядерные испытания
20:30
Лукашенко обозначил сроки начала боевого дежурства "Орешника" в Белоруссии
20:15
CAS постановил допустить саночников из России до международных соревнований
19:58
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 78%
19:47
Трамп заявил, что США не рассматривают нанесение ударов по Венесуэле
19:28
МИД РФ заявил протест Японии ввиду учений Joint Exercise 2025
19:14
Токаев: предстоящий визит в Россию станет "рубежным событием"
18:59
NYP: Дональд и Мелания Трамп раздали конфеты детям по случаю Хэллоуина
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения